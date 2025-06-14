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Зеленський: Ніхто не зміг зупинити Путіна, залишається тільки Трамп

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 14:05
Зеленський: Ніхто не зміг зупинити Путіна, залишається тільки Трамп
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський очікує, що американський лідер Дональд Трамп – єдиний, хто може зупинити володаря Кремля Володимира Путіна.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax

Пряма мова Зеленського: "Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп – він може його зупинити. Але для цього Путін повинен втрачати гроші. І тільки тоді він не зможе збільшувати свою армію та військовий сектор.

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Для цього треба запроваджувати санкції, охоплюючи банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту. Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта – головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі".

Деталі: Зеленський назвав санкції "сильним інструментом" та способом припинити потік смертоносних технологій, компонентів, які дають Росії змогу створювати цю страшну зброю в такій кількості.

Зеленський
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