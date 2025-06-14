Зеленський: Ніхто не зміг зупинити Путіна, залишається тільки Трамп
Президент Володимир Зеленський очікує, що американський лідер Дональд Трамп – єдиний, хто може зупинити володаря Кремля Володимира Путіна.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax
Пряма мова Зеленського: "Ніхто не зміг зупинити Путіна. Залишається тільки Трамп – він може його зупинити. Але для цього Путін повинен втрачати гроші. І тільки тоді він не зможе збільшувати свою армію та військовий сектор.
Для цього треба запроваджувати санкції, охоплюючи банківський сектор, тіньовий флот, ціни на нафту. Дуже важливо обмежити саме прайскепи, адже саме нафта – головне джерело їхнього доходу. Через те, що зараз відбувається на Близькому Сході, ціни на нафту ще підскочили, а це безпосередньо впливає на безпеку Європи. І тому прайскепи на нафту дуже важливі".
Деталі: Зеленський назвав санкції "сильним інструментом" та способом припинити потік смертоносних технологій, компонентів, які дають Росії змогу створювати цю страшну зброю в такій кількості.