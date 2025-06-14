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Зеленский: Никто не смог остановить Путина, остается только Трамп

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 14:05
Зеленский: Никто не смог остановить Путина, остается только Трамп
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский ожидает, что американский лидер Дональд Трамп - единственный, кто может остановить властителя Кремля Владимира Путина.

Источник: Зеленский в интервью для американского телеканала Newsmax

Прямая речь Зеленского: "Никто не смог остановить Путина. Остается только Трамп - он может его остановить. Но для этого Путин должен терять деньги. И только тогда он не сможет увеличивать свою армию и военный сектор.

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Для этого надо вводить санкции, охватывая банковский сектор, теневой флот, цены на нефть. Очень важно ограничить именно прайскепы, ведь именно нефть - главный источник их дохода. Из-за того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, цены на нефть еще подскочили, а это напрямую влияет на безопасность Европы. И поэтому прайскепы на нефть очень важны".

Детали: Зеленский назвал санкции "сильным инструментом" и способом прекратить поток смертоносных технологий, компонентов, которые дают России возможность создавать это страшное оружие в таком количестве.

Зеленский
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