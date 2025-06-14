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На Сумщині ворог зупинений, а на Дніпропетровщину відправляє маленькі ДРГ – Зеленський

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 14:12
На Сумщині ворог зупинений, а на Дніпропетровщину відправляє маленькі ДРГ – Зеленський
сумщина, фото: deepstatemap

На Сумському напрямку бої йдуть вздовж кордону, там ворог зупинений, повідомив президент Володимир Зеленський. Також, за його словами, росіяни запускають маленькі ДРГ у Дніпропетровській області з метою створити інформаційну хвилю про просування.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова Зеленського під час спілкування з журналістами, куди Офіс президента не запросив "Українську правду"

Пряма мова Зеленського: "Північно-Слобідський, який ми називаємо Сумським напрямком. Ми вирівнюємо позицію. Що важливо: там 53 тисячі русскіх. Бої там - вздовж кордону. Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми".

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Деталі: Зеленський також наголосив, що на Луганському напрямку загрозу ліквідовано. Також йдуть серйозні бої на напрямку Костянтинівки.

За словами президента, у росіян була перевага, однак Сили оборони просуваються тепер вздовж траси.

Пряма мова Зеленського: "Що стосується Дніпропетровської області. Просування угруповання на Дніпропетровську область зараз немає. Але для них дуже важлива інформаційна хвиля… і в Дніпропетровській області - намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон.

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Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили".

Сумська областьКурська область Дніпропетровська областьокупація
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