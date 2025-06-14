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На Сумщине враг остановлен, а на Днепропетровщину отправляет маленькие ДРГ – Зеленский

Роман ПетренкоСуббота, 14 июня 2025, 14:12
На Сумщине враг остановлен, а на Днепропетровщину отправляет маленькие ДРГ – Зеленский
сумщина, фото: deepstatemap

На Сумском направлении бои идут вдоль границы, там враг остановлен, сообщил президент Владимир Зеленский. Также, по его словам, россияне запускают маленькие ДРГ в Днепропетровской области с целью создать информационную волну о продвижении.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Зеленского во время общения с журналистами, куда Офис президента не пригласил "Украинскую правду"

Прямая речь Зеленского: "Северо-Слободское, которое мы называем Сумским направлением. Мы выравниваем позицию. Что важно: там 53 тысячи русских. Бои там - вдоль границы. Вы должны понимать, что там враг остановлен. И максимальная глубина, на которой происходят бои, от границы 7 км. Чтобы люди также понимали, как далеко Сумы".

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Детали: Зеленский также отметил, что на Луганском направлении угроза ликвидирована. Также идут серьезные бои на направлении Константиновки.

По словам президента, у россиян было преимущество, однако Силы обороны продвигаются теперь вдоль трассы.

Прямая речь Зеленского: "Что касается Днепропетровской области. Продвижения группировки на Днепропетровскую область сейчас нет. Но для них очень важна информационная волна... и в Днепропетровской области - пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу.

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Для них это важная история, сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ, для того, чтобы они просто это сделали".

Сумская областьКурская область Днепропетровская областьоккупация
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