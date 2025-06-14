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Тепла розмова: Зеленський бажає "зміни тональності" між США та Росією

Роман ПетренкоСубота, 14 червня 2025, 15:19
Тепла розмова: Зеленський бажає зміни тональності між США та Росією
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський впевнений, що "тепла розмова" між США та Росією не зупинить агресора Володимира Путіна.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax

Пряма мова Зеленського: "Діалог Америки з "русскімі" нагадує теплу розмову. Давайте будемо відвертими: це не зупинить Путіна.

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Необхідна зміна тональності. Путін має чітко зрозуміти, що Америка стоятиме на боці України, зокрема шляхом запровадження санкцій та підтримки нашої армії.

Будь-які сигнали про скорочення допомоги чи спроби поставити Україну та Росію на один рівень – це глибоко несправедливо. Росія – агресор, саме вона принесла цю війну, і вона не хоче її закінчувати".

Деталі: Президент переконаний, що світ має дати чіткий сигнал Путіну: якщо той відмовляється припинити війну, на нього чекають найсильніші санкції.

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Він також порівняв Росію з "потягом на великій швидкості, за кермом якого нікого немає".

Пряма мова Зеленського: "Росію неможливо зупинити лише словами. Це як потяг на великій швидкості, за кермом якого нікого немає. Путін радикалізував своє суспільство за допомогою пропаганди. Людей буквально накачали ненавистю до НАТО, США та Заходу. "Нам треба йти до кінця", – кажуть вони.

Друга історія – це оборонне виробництво. За неофіційними даними, 300 мільярдів на рік Росія вливає в таке виробництво. Вони не хочуть це закінчувати. І зроблять усе, щоб війна тривала".

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