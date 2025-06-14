Теплый разговор: Зеленский желает "изменения тональности" между США и Россией

Президент Владимир Зеленский уверен, что "теплый разговор" между США и Россией не остановит агрессора Владимира Путина.

Источник: Зеленский в интервью для американского телеканала Newsmax

Прямая речь Зеленского: "Диалог Америки с "русскими" напоминает теплый разговор. Давайте будем откровенными: это не остановит Путина.

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Необходимо изменение тональности. Путин должен четко понять, что Америка будет стоять на стороне Украины, в частности путем введения санкций и поддержки нашей армии.

Любые сигналы о сокращении помощи или попытки поставить Украину и Россию на один уровень - это глубоко несправедливо. Россия - агрессор, именно она принесла эту войну, и она не хочет ее заканчивать".

Детали: Президент убежден, что мир должен дать четкий сигнал Путину: если тот отказывается прекратить войну, его ждут сильные санкции.

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Он также сравнил Россию с "поездом на большой скорости, за рулем которого никого нет".

Прямая речь Зеленского: "Россию невозможно остановить только словами. Это как поезд на большой скорости, за рулем которого никого нет. Путин радикализировал свое общество с помощью пропаганды. Людей буквально накачали ненавистью к НАТО, США и Западу. "Нам надо идти до конца", - говорят они.

Вторая история - это оборонное производство. По неофициальным данным, 300 миллиардов в год Россия вливает в такое производство. Они не хотят это заканчивать. И сделают все, чтобы война продолжалась".