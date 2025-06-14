Зеленський: Путін обдурить Трампа, весь світ це побачить

Президент Володимир Зеленський вважає, що на переговорах між США та Росією не має обговорюватись питання України без її участі.

Джерело: Зеленський в інтервʼю телеканалу Newsmax, поширеному Офісом президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що не має права вказувати США, як їм вести діалог із Росією.

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Пряма мова: "Але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну і, зрештою, він обдурить Трампа. Ви побачите це, всі, весь світ це побачить. Він така людина. І він готовий до якихось кроків, деескалації, тільки якщо буде під сильним тиском. По-іншому ніяк".

Деталі: Президент додав, що вважає неправильним обговорення України на подібних переговорах без її участі.

"Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно, говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас – я вважаю, що це несправедливо", – зазначив Зеленський.

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Що передувало: Днями Зеленський заявив, що Трамп має важелі, щоб завершити війну між Росією та Україною – але для цього він має усвідомити, яку гру веде очільник Кремля Володимир Путін.

Нинішня американська адміністрація, як відомо, веде переговори з Росією, але водночас підштовхує Київ і Москву до прямих перемовин без своєї участі.