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Зеленський: Путін обдурить Трампа, весь світ це побачить

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 16:34
Зеленський: Путін обдурить Трампа, весь світ це побачить
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що на переговорах між США та Росією не має обговорюватись питання України без її участі.

Джерело: Зеленський в інтервʼю телеканалу Newsmax, поширеному Офісом президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що не має права вказувати США, як їм вести діалог із Росією.

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Пряма мова: "Але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну і, зрештою, він обдурить Трампа. Ви побачите це, всі, весь світ це побачить. Він така людина. І він готовий до якихось кроків, деескалації, тільки якщо буде під сильним тиском. По-іншому ніяк".

Деталі: Президент додав, що вважає неправильним обговорення України на подібних переговорах без її участі.

"Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно, говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас – я вважаю, що це несправедливо", – зазначив Зеленський.

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Що передувало: Днями Зеленський заявив, що Трамп має важелі, щоб завершити війну між Росією та Україною – але для цього він має усвідомити, яку гру веде очільник Кремля Володимир Путін.

Нинішня американська адміністрація, як відомо, веде переговори з Росією, але водночас підштовхує Київ і Москву до прямих перемовин без своєї участі.

ЗеленськийПутінТрамп
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