Зеленский: Путин обманет Трампа, весь мир это увидит

Президент Владимир Зеленский считает, что на переговорах между США и Россией не следует обсуждать вопрос Украины без ее участия.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу Newsmax, распространенном Офисом президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что не имеет права указывать США, как им вести диалог с Россией.

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Прямая речь: "Но я считаю, что Путин не хочет закончить войну и, в конце концов, он обманет Трампа. Вы увидите это, все, весь мир это увидит. Он такой человек. И он готов к каким-то шагам, деэскалации, только если будет под сильным давлением. По-другому никак".

Детали: Глава государства добавил, что считает неправильным обсуждение Украины на подобных переговорах без ее участия.

"Я считаю, что говорить об Украине без Украины неправильно, говорить об Украине и решать какие-то вопросы без нас – я считаю, что это несправедливо", – отметил Зеленский.

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Что предшествовало: На днях Зеленский заявил, что Трамп имеет рычаги, чтобы завершить войну между Россией и Украиной – но для этого он должен осознать, в какую игру играет глава Кремля Владимир Путин.

Нынешняя американская администрация, как известно, ведет переговоры с Россией, но в то же время подталкивает Киев и Москву к прямым переговорам без своего участия.