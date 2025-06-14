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Зеленський сприйняв привітання США з днем Росії "не з великим позитивом"

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 16:55
Зеленський сприйняв привітання США з днем Росії не з великим позитивом
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський назвав "неприємним фактом" привітання країні-агресорці з днем Росії з боку держсекретаря США Марко Рубіо.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами, на яке не запросили "Українську правду", повідомляє Суспільне

Пряма мова: "В будь-якому випадку привітання Росії з днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати.

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Це ж День незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України".

Деталі: Він додав, що сприймає "не з великим позитивом, коли люди хочуть забрати незалежність у України, а наша партнерська країна – Сполучені Штати – їх вітають з таким днем".

Що передувало: Державний секретар США Марко Рубіо 12 червня привітав росіян із днем Росії і заявив, що Америка "прагне конструктивної взаємодії з РФ з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною". Він також зазначив, що США "як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати свої устремління до світлого майбутнього".

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.

ЗеленськийСШАРосія
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