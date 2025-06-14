Зеленский воспринял поздравление США с днем России "не с большим позитивом"

Президент Владимир Зеленский назвал "неприятным фактом" поздравление страны-агрессора с Днем России со стороны госсекретаря США Марко Рубио.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами, на которое не пригласили "Украинскую правду", сообщает Суспільне

Прямая речь: "В любом случае поздравление России с днем России со стороны Соединенных Штатов – для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать.

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Это же День независимости России. Они хотят отнять нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины".

Детали: Он добавил, что воспринимает "не с большим позитивом, когда люди хотят отнять независимость у Украины, а наша партнерская страна – Соединенные Штаты – их поздравляют с таким днем".

Что предшествовало: Государственный секретарь США Марко Рубио 12 июня поздравил россиян с днем России и заявил, что Америка "стремится к конструктивному взаимодействию с РФ с целью достижения прочного мира между Россией и Украиной". Он также отметил, что США "по-прежнему привержены поддержке российского народа, который продолжает развивать свои устремления к светлому будущему".

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко дню России.