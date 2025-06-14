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У Міннесоті застрелили політикиню-демократку, сенатора поранили

Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 18:30
У Міннесоті застрелили політикиню-демократку, сенатора поранили
На фото представниця штату Міннесота Мелісса Гортман та сенатор штату Міннесота Джон Гоффман / Сенат Міннесоти

Представницю законодавчих зборів штату Міннесота Меліссу Гортман та її чоловіка було вбито, а сенатора штату Джона Гоффмана і його дружину - поранено в результаті окремих збройних нападів у суботу вранці в їхніх будинках.

Джерело: заява губернатора штату Міннесота Тіма Волза, пише ABC News

Деталі: Як повідомляє влада, триває масштабна операція з розшуку стрільця, який видавав себе за працівника поліції. Нападник дзвонив у двері й просив жертв вийти з дому, після чого відкривав вогонь.

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Мелісса Гортман, представниця Демократичної партії, та її чоловік загинули внаслідок нападу, який губернатор Волз охарактеризував як "політично мотивоване вбивство".

Сенатор Джон Гоффман і його дружина, також демократи, отримали кілька вогнепальних поранень і були прооперовані.

Пряма мова губернатора Волза: "Ми з обережним оптимізмом сподіваємося, що вони виживуть після цієї спроби вбивства".

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Деталі: Обидва напади сталися у містах Чемплін і Бруклін-Парк на північ від Міннеаполіса, на відстані кількох кілометрів одне від одного. За словами голови Бюро кримінальних розслідувань штату Дрю Еванса, стрілянина по Гоффману сталася близько 2-ї ночі.

Коли поліція вирушила на превентивну перевірку до будинку Гортман, біля її дому вони зіткнулися з підозрюваним, вдягненим як поліцейський - у бронежилеті, з нашивками та електрошокером. Нападник відкрив вогонь по правоохоронцях, зав’язалася перестрілка, але стрільцю вдалося втекти пішки.

У дворі Гортман поліція виявила автомобіль, схожий на поліцейське авто, що належав нападнику. Усередині машини знайшли список потенційних цілей, де було вказано багато політиків, зокрема жертв. Усім у списку вже надано охорону.

ФБР бере активну участь у розслідуванні та співпрацює з місцевою та державною владою. Про це повідомив заступник директора ФБР Ден Бонгіно.

Передісторія: 

США
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