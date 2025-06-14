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В Миннесоте застрелили женщину-политика от Демократической партии, сенатор ранен

Ольга КацимонСуббота, 14 июня 2025, 18:30
В Миннесоте застрелили женщину-политика от Демократической партии, сенатор ранен
На фото представительница штата Миннесота Мелисса Хортман и сенатор штата Миннесота Джон Хоффман / Сенат Миннесоты

Представительницу законодательного собрания штата Миннесота Мелиссу Хортман и её мужа застрелили, а сенатора штата Джона Хоффмана и его жену ранили в результате отдельных вооружённых нападений, совершённых утром в субботу в их домах.

Источник: заявление губернатора штата Миннесота Тима Уолза, сообщает ABC News

Детали: Как сообщает власть, в данный момент проводится масштабная операция по розыску стрелка, который выдавал себя за сотрудника полиции. Нападавший стучал в двери и просил жертв выйти из дома, после чего открывал огонь.

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Мелисса Хортман, представительница Демократической партии, и её муж погибли в результате нападения, которое губернатор Уолз охарактеризовал как "политически мотивированное убийство".

Сенатор Джон Хоффман и его супруга, также демократы, получили несколько огнестрельных ранений и были прооперированы.

Прямая речь губернатора Уолза: "Мы с осторожным оптимизмом надеемся, что они выживут после этой попытки убийства".

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Детали: Оба нападения произошли в городах Чамплин и Бруклин-Парк к северу от Миннеаполиса, на расстоянии нескольких километров друг от друга. По словам главы Бюро уголовных расследований штата Дрю Эванса, нападение на Хоффмана произошло около 2 часов ночи.

Когда полиция направилась на превентивную проверку в дом Хортман, они столкнулись с подозреваемым возле её дома. Он был одет как полицейский - в бронежилет, с нашивками и электрошокером. Нападавший открыл огонь по полицейским, завязалась перестрелка, но стрелку удалось скрыться пешком.

Во дворе Хортман полиция обнаружила автомобиль, похожий на полицейский, принадлежавший нападавшему. Внутри машины был найден список потенциальных целей, в котором значились множество политиков, включая пострадавших. Всем, кто указан в списке, предоставлена охрана.

ФБР активно участвует в расследовании и сотрудничает с местными и государственными властями. Об этом сообщил заместитель директора ФБР Дэн Бонгино.

Предыстория:

США
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