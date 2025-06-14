Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Консул Хорватії з дружиною отримали легкі поранення внаслідок іранського удару по Ізраїлю

Олег Павлюк, Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 18:16
Консул Хорватії з дружиною отримали легкі поранення внаслідок іранського удару по Ізраїлю
EPA

У результаті ракетних ударів Ірану по Тель-Авіау в ніч на 14 червня постраждали консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина.

Джерело: заява міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлича Радмана на Х, повідомлення посла Хорватії в Ізраїлі HRT, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами глави хорватського МЗС, у результаті іранського удару по Ізраїлю постраждав будинок, де мешкають консул Хорватії з дружиною.

Реклама:

Дослівно: "Я розмовляв з ними, і, на щастя, їхні поранення незначні, і їхньому життю нічого не загрожує".

Деталі: Міністр додав, що МЗС Хорватії перебуває в постійному контакті з посольством в Ізраїлі і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки свого персоналу.

Посол Хорватії в Ізраїлі Весела Мрджен Ковач розповіла, що консул і дружина провели минулу ніч у лікарні, а вже вранці їх забрали й розмістили в помешканні одного з працівників посольства.

РЕКЛАМА:

Вона додала, що в Ізраїлі зараз перебувають 27 громадян Хорватії, але їхня евакуація неможлива через обстріли та часткове закриття повітряного простору.

Передісторія:

ХорватіявійнаІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
Оновлено, відеоУнаслідок чергового ракетного удару Ірану по Ізраїлю загинули 3 людини, понад 200 – поранені
Ізраїль не виключає сценарію, за якого "ліквідує" верховного лідера Ірану Хаменеї – WSJ
ВідеоДесятки тисяч американців вийшли на акції протесту проти політики Трампа
Ізраїль заявив, що атакує понад 150 цілей в Ірані вже 40 годин
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
Усі новини...
Хорватія
Керівництво Греції, Хорватії та Чорногорії перебуває на саміті в Одесі
Уроки Дубровника для України
Там бився президент Вучич, а Бобана ледь не застрелили: як футбольний матч "розпочав" війну сербів з хорватами
Останні новини
10:00
ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два "Кинджали"
09:56
відеоАмериканець Гітчінс нокаутом у корпус здолав кривдника Ломаченка в бою за чемпіонський пояс
09:35
Протести проти Трампа: організатори говорять про "мільйони учасників"
09:11
РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання
08:45
фотоПентагон на честь дня прапора США опублікував "російські прапори"
08:27
РФ вбила ще одну людину та трьох поранила на Херсонщині та Донеччині
08:21
текст"Кидали гроші направо і наліво". Як у 1919-1922 роках корупція нищила українську державність
07:59
формула-1Британець Расселл на Mercedes другий рік поспіль виграв кваліфікацію Гран-прі Канади
07:56
Ізраїль закликає США вступити у війну проти Ірану для знищення його ядерної програми – Axios
07:35
Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: