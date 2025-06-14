Консул Хорватії з дружиною отримали легкі поранення внаслідок іранського удару по Ізраїлю
У результаті ракетних ударів Ірану по Тель-Авіау в ніч на 14 червня постраждали консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина.
Джерело: заява міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлича Радмана на Х, повідомлення посла Хорватії в Ізраїлі HRT, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами глави хорватського МЗС, у результаті іранського удару по Ізраїлю постраждав будинок, де мешкають консул Хорватії з дружиною.
Дослівно: "Я розмовляв з ними, і, на щастя, їхні поранення незначні, і їхньому життю нічого не загрожує".
Деталі: Міністр додав, що МЗС Хорватії перебуває в постійному контакті з посольством в Ізраїлі і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки свого персоналу.
Посол Хорватії в Ізраїлі Весела Мрджен Ковач розповіла, що консул і дружина провели минулу ніч у лікарні, а вже вранці їх забрали й розмістили в помешканні одного з працівників посольства.
Вона додала, що в Ізраїлі зараз перебувають 27 громадян Хорватії, але їхня евакуація неможлива через обстріли та часткове закриття повітряного простору.
Передісторія:
- У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.
- Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.