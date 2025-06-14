Консул Хорватії з дружиною отримали легкі поранення внаслідок іранського удару по Ізраїлю

У результаті ракетних ударів Ірану по Тель-Авіау в ніч на 14 червня постраждали консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина.

Джерело: заява міністра закордонних справ Хорватії Гордана Грлича Радмана на Х, повідомлення посла Хорватії в Ізраїлі HRT, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами глави хорватського МЗС, у результаті іранського удару по Ізраїлю постраждав будинок, де мешкають консул Хорватії з дружиною.

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Дослівно: "Я розмовляв з ними, і, на щастя, їхні поранення незначні, і їхньому життю нічого не загрожує".

Деталі: Міністр додав, що МЗС Хорватії перебуває в постійному контакті з посольством в Ізраїлі і вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки свого персоналу.

Посол Хорватії в Ізраїлі Весела Мрджен Ковач розповіла, що консул і дружина провели минулу ніч у лікарні, а вже вранці їх забрали й розмістили в помешканні одного з працівників посольства.

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Вона додала, що в Ізраїлі зараз перебувають 27 громадян Хорватії, але їхня евакуація неможлива через обстріли та часткове закриття повітряного простору.

Передісторія: