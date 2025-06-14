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Консул Хорватии с женой получили лёгкие ранения в результате иранского удара по Израилю

Олег Павлюк, Ольга КацимонСуббота, 14 июня 2025, 18:16
Консул Хорватии с женой получили лёгкие ранения в результате иранского удара по Израилю
EPA

В результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву в ночь на 14 июня пострадали консул Хорватии в Израиле и его жена.

Источник: заявление министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлича Радмана в соцсети X, сообщение посла Хорватии в Израиле для HRT, передаёт "Европейская правда"

Детали: По словам главы МИД Хорватии, в результате удара Ирана по Израилю пострадал дом, в котором проживают консул Хорватии с супругой.

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Прямая речь: "Я поговорил с ними, и, к счастью, их ранения незначительны, их жизни ничего не угрожает".

Дополнительно: Министр добавил, что МИД Хорватии находится в постоянном контакте с посольством в Израиле и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.

Посол Хорватии в Израиле Весела Мрджен Ковач рассказала, что консул и его жена провели прошлую ночь в больнице, а уже утром были перевезены в жильё одного из сотрудников посольства.

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Она также сообщила, что в Израиле сейчас находятся 27 граждан Хорватии, однако их эвакуация невозможна из-за обстрелов и частичного закрытия воздушного пространства.

Предыстория:

  • В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.
  • Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном предупредил об опасности глобального конфликта.
  • Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

ХорватиявойнаИзраиль
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