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У Берліні на українця напали з ножем, спитавши про національність

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 18:45
У Берліні на українця напали з ножем, спитавши про національність
ілюстративне фото picture alliance via Getty Images

У Берліні напали з ножем на 51-річного українця, почувши, що він розмовляє українською мовою та спитавши про національність. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на поліцію німецької столиці

Деталі: За попередніми даними, уранці 51-річний чоловік вигулював собаку в парку в берлінському районі Шарлоттенбург-Норд.

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Дослівно поліція: "Він заявив, що давав собаці команди українською мовою, після чого двоє невідомих запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один з невідомих вдарив його ножем у живіт".

Деталі: Після нападу зловмисники втекли, поліція розпочала розслідування.

Пораненого українця доправили до лікарні, його життю наразі нічого не загрожує, зазначили берлінські правоохоронці.

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Що передувало: Минулого року в німецькому місті Дортмунд на 15-річного українського біженця напали з ножем на вулиці, коли він гуляв увечері з двома друзями.

Німеччинанапад
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