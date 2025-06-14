В Берлине на украинца напали с ножом, спросив о национальности

В Берлине напали с ножом на 51-летнего украинца, услышав, что он разговаривает на украинском языке, и спросив о национальности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на полицию немецкой столицы

Детали: По предварительным данным, утром 51-летний мужчина выгуливал собаку в парке в берлинском районе Шарлоттенбург-Норд.

Реклама:

Дословно полиция: "Он заявил, что давал собаке команды на украинском языке, после чего двое неизвестных спросили его о национальности. Когда он ответил, что является украинцем, один из неизвестных ударил его ножом в живот".

Детали: После нападения злоумышленники скрылись, полиция начала расследование.

Раненного украинца доставили в больницу, его жизни пока ничего не угрожает, отметили берлинские правоохранители.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В прошлом году в немецком городе Дортмунд на 15-летнего украинского беженца напали с ножом на улице, когда он гулял вечером с двумя друзьями.