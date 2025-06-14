У США пояснили, чому засоби протидії дронам для України передали на Близький Схід
Міністр оборони США Піт Гегсет публічно підтвердив, що американські компоненти систем протидії безпілотникам, призначені для України, були передані на Близький Схід.
Джерело: заява Гегсета в ефірі Fox News, пише "Європейська правда"
Деталі: Гегсет згадав про те, як давав свідчення у Конгресі США цього тижня, де його зокрема питали про Україну.
Пряма мова: "Одне з питань було таким: "Чи перевели ви частину своїх систем протидії безпілотним літальним апаратам з України на Близький Схід?" Я відповів, що так, перевели".
Деталі: Як пояснив глава Пентагону, США використовують усі наявні ресурси для захисту американців на Близькому Сході та в усьому світі, тому що "сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася".
Пряма мова: "Такі невеликі системи (дрони. – Ред.) можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо".
Передісторія:
- Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти, які Україна використовує для збиття російських безпілотників і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.
- Ідеться про спеціальні підривники, які використовувались в ракетній системі "земля-повітря" для протидії ворожим дронам, про що раніше повідомляли ЗМІ.
- Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.