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У США пояснили, чому засоби протидії дронам для України передали на Близький Схід

Олег Павлюк, Ольга КацімонСубота, 14 червня 2025, 19:30
У США пояснили, чому засоби протидії дронам для України передали на Близький Схід
Піт Гегсет/instagram

Міністр оборони США Піт Гегсет публічно підтвердив, що американські компоненти систем протидії безпілотникам, призначені для України, були передані на Близький Схід.

Джерело: заява Гегсета в ефірі Fox News, пише "Європейська правда"

Деталі: Гегсет згадав про те, як давав свідчення у Конгресі США цього тижня, де його зокрема питали про Україну.

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Пряма мова: "Одне з питань було таким: "Чи перевели ви частину своїх систем протидії безпілотним літальним апаратам з України на Близький Схід?" Я відповів, що так, перевели".

Деталі: Як пояснив глава Пентагону, США використовують усі наявні ресурси для захисту американців на Близькому Сході та в усьому світі, тому що "сьогодні ситуація в галузі оборони змінилася".

Пряма мова: "Такі невеликі системи (дрони. – Ред.) можуть становити велику загрозу. Ми готові настільки, наскільки це можливо".

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Передісторія:

  • Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що США перенаправили своїм військам на Близькому Сході компоненти, які Україна використовує для збиття російських безпілотників і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.
  • Ідеться про спеціальні підривники, які використовувались в ракетній системі "земля-повітря" для протидії ворожим дронам, про що раніше повідомляли ЗМІ.
  • Як відомо, адміністрація Дональда Трампа не виділяла Україні військову допомогу після приходу до влади, але зброя в межах пакетів, оголошених попередньою адміністрацією, продовжує надходити.

СШАзброя
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