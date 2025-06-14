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В США объяснили, почему средства противодействия дронам для Украины передали на Ближний Восток

Олег Павлюк, Ольга КацимонСуббота, 14 июня 2025, 19:30
В США объяснили, почему средства противодействия дронам для Украины передали на Ближний Восток
Пит Хегсет/instagram

Министр обороны США Пит Гегсет публично подтвердил, что американские компоненты систем противодействия беспилотникам, предназначенные для Украины, были переданы на Ближний Восток.

Источник: заявление Хегсета в эфире Fox News, пишет "Европейская правда"

Детали: Хегсет упомянул, что на этой неделе давал показания в Конгрессе США, где его, в частности, спрашивали об Украине.

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Прямая речь: "Один из вопросов был таким: "Перевели ли вы часть своих систем противодействия беспилотным летательным аппаратам из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: да, перевели".

Детали: Как пояснил глава Пентагона, США используют все имеющиеся ресурсы для защиты американцев на Ближнем Востоке и по всему миру, поскольку "сегодня ситуация в сфере обороны изменилась".

Прямая речь: "Такие небольшие системы (дроны. – Ред.) могут представлять серьёзную угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно".

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Предыстория:

  • На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что США перенаправили своим войскам на Ближний Восток компоненты, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам.
  • Речь идет о специальных подрывниках, которые использовались в ракетной системе "земля-воздух" для противодействия вражеским дронам, о чем ранее сообщали СМИ.
  • Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.

СШАоружие
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