В США объяснили, почему средства противодействия дронам для Украины передали на Ближний Восток
Министр обороны США Пит Гегсет публично подтвердил, что американские компоненты систем противодействия беспилотникам, предназначенные для Украины, были переданы на Ближний Восток.
Источник: заявление Хегсета в эфире Fox News, пишет "Европейская правда"
Детали: Хегсет упомянул, что на этой неделе давал показания в Конгрессе США, где его, в частности, спрашивали об Украине.
Прямая речь: "Один из вопросов был таким: "Перевели ли вы часть своих систем противодействия беспилотным летательным аппаратам из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: да, перевели".
Детали: Как пояснил глава Пентагона, США используют все имеющиеся ресурсы для защиты американцев на Ближнем Востоке и по всему миру, поскольку "сегодня ситуация в сфере обороны изменилась".
Прямая речь: "Такие небольшие системы (дроны. – Ред.) могут представлять серьёзную угрозу. Мы готовы настолько, насколько это возможно".
Предыстория:
- На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что США перенаправили своим войскам на Ближний Восток компоненты, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам.
- Речь идет о специальных подрывниках, которые использовались в ракетной системе "земля-воздух" для противодействия вражеским дронам, о чем ранее сообщали СМИ.
- Как известно, администрация Дональда Трампа не выделяла Украине военную помощь после прихода к власти, но оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией, продолжает поступать.