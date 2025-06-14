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Зеленський: Потрібні більш результативні відповіді на ворожі ударні дрони

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 20:57
Зеленський: Потрібні більш результативні відповіді на ворожі ударні дрони
"Шахед", ілюстрація Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність більш результативних технологічних відповідей України на постійні атаки ворожих ударних дронів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Окремо говорили сьогодні з міністром оборони та міністром внутрішніх справ України, також із начальником Генштабу щодо захисту нашого неба.

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Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою. І потрібні значно більш результативні наші відповіді – технологічні відповіді.

Час на розвиток системи захисту неба треба використовувати значно ефективніше. Зокрема, це стосується дронів-перехоплювачів: і необхідної кількості таких дронів, і навчання операторів наших та взаємодії відповідних підрозділів. Захисту неба має бути більше".

ЗеленськийбезпілотникиППО
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