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Зеленский: Нужны более результативные ответы на вражеские ударные дроны

Катерина ТищенкоСуббота, 14 июня 2025, 20:57
Зеленский: Нужны более результативные ответы на вражеские ударные дроны
"Шахед", иллюстрация Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости более результативных технологических ответов Украины на постоянные атаки вражеских ударных дронов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Отдельно говорили сегодня с министром обороны и министром внутренних дел Украины, а также с начальником Генштаба о защите нашего неба.

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Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой. И нужны гораздо более результативные наши ответы – технологические ответы.

Время на развитие системы защиты неба нужно использовать значительно эффективнее. В частности, это касается дронов-перехватчиков: и необходимого количества таких дронов, и обучения наших операторов и взаимодействия соответствующих подразделений. Защиты неба должно быть больше".

ЗеленскийбеспилотникиПВО
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