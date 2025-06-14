Зеленский: Нужны более результативные ответы на вражеские ударные дроны

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости более результативных технологических ответов Украины на постоянные атаки вражеских ударных дронов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Отдельно говорили сегодня с министром обороны и министром внутренних дел Украины, а также с начальником Генштаба о защите нашего неба.

Реклама:

Российские ударные дроны остаются ежедневной угрозой. И нужны гораздо более результативные наши ответы – технологические ответы.

Время на развитие системы защиты неба нужно использовать значительно эффективнее. В частности, это касается дронов-перехватчиков: и необходимого количества таких дронов, и обучения наших операторов и взаимодействия соответствующих подразделений. Защиты неба должно быть больше".