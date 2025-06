Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих і щонайменше 14 поранених

В Ізраїлі внаслідок чергової хвилі ракетних атак з боку Ірану загинули троє осіб, ще щонайменше 14 людей отримали поранення.

Джерело: The Times of Israel, Fox News

Деталі: Згідно з повідомленням ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги (MDA), унаслідок прямого влучання іранської балістичної ракети в двоповерховий житловий будинок у Західній Галілеї загинули троє людей.

Однією з жертв стала 20-річна жінка з Тамри, розташованого поблизу Хайфи. За словами медиків, вона отримала тяжкі поранення під час удару і згодом померла.

#BREAKING: Iranian missiles have hit a Palestinian house in Tamra, an Arab town in Lower Galilee of Northern Israel killing 3 people and injuring 14 others. Iran’s missiles are now killing Muslims in Israel. pic.twitter.com/HhYVBjD6XW