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Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих і щонайменше 14 поранених

Іван Д'яконовНеділя, 15 червня 2025, 01:34
Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих і щонайменше 14 поранених
Фото: X/sentdefender

В Ізраїлі внаслідок чергової хвилі ракетних атак з боку Ірану загинули троє осіб, ще щонайменше 14 людей отримали поранення. 

Джерело: The Times of Israel, Fox News

Деталі: Згідно з повідомленням ізраїльської національної служби екстреної медичної допомоги (MDA), унаслідок прямого влучання іранської балістичної ракети в двоповерховий житловий будинок у Західній Галілеї загинули троє людей.

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Однією з жертв стала 20-річна жінка з Тамри, розташованого поблизу Хайфи. За словами медиків, вона отримала тяжкі поранення під час удару і згодом померла.

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Загалом від удару постраждали 14 осіб. Одна людина перебуває у критичному стані, решта отримали травми різного ступеня тяжкості. Бригади екстреної медичної допомоги продовжують працювати на місці інциденту, надаючи їм допомогу.

Всього в результаті вибуху постраждали 14 осіб. Крім молодої жінки, яка померла від отриманих травм, ще одна людина залишається в тяжкому стані, а інші отримали травми різного ступеня тяжкості.

Передісторія: 

  • У суботу пізно ввечері Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що летіли з Ірану, згодом рятувальники заявили про ураження ракетами в районі Хайфи.

ІзраїльжертвиІранвійна
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