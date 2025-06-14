Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи

У суботу пізно ввечері Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що летіли з Ірану, згодом рятувальники заявили про ураження ракетами в районі Хайфи.

Джерело: The Times of Israel, CNN

Деталі: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що виявила ракети, що летіли з Ірану, закликаючи мешканців по всьому Ізраїлю йти до бомбосховищ після отримання сигналу.

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На відео в соцмережах видно ракетний удар Ірану по району Хайфи. У Хайфі та по всьому північному Ізраїлю лунали сирени.

Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.



Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025

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Згодом рятувальники заявили, що реагують на повідомлення про ураження ракетами в районі Хайфи після атаки Ірану.

Медики заявили, що вони реагують на повідомлення про поранених внаслідок падіння ракети в північному місті Тамра, на схід від Хайфи.

Водночас журналіст CNN став свідком того, як ракети пролетіли небом над Єрусалимом пізно в суботу. Іранські державні ЗМІ повідомили за кілька хвилин до цього, що новий шквал ракет прямує до Ізраїлю.

Передісторія: