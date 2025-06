Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи

У суботу пізно ввечері Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що летіли з Ірану, згодом рятувальники заявили про ураження ракетами в районі Хайфи.

Джерело: The Times of Israel, CNN

Деталі: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що виявила ракети, що летіли з Ірану, закликаючи мешканців по всьому Ізраїлю йти до бомбосховищ після отримання сигналу.

На відео в соцмережах видно ракетний удар Ірану по району Хайфи. У Хайфі та по всьому північному Ізраїлю лунали сирени.

Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.



