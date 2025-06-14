Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи
У суботу пізно ввечері Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що летіли з Ірану, згодом рятувальники заявили про ураження ракетами в районі Хайфи.
Джерело: The Times of Israel, CNN
Деталі: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що виявила ракети, що летіли з Ірану, закликаючи мешканців по всьому Ізраїлю йти до бомбосховищ після отримання сигналу.
На відео в соцмережах видно ракетний удар Ірану по району Хайфи. У Хайфі та по всьому північному Ізраїлю лунали сирени.
Footage posted to social media shows Iran's ballistic missile attack on the Haifa area.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 14, 2025
Sirens sounded in Haifa and across northern Israel. pic.twitter.com/oMLZPfz8OT
Згодом рятувальники заявили, що реагують на повідомлення про ураження ракетами в районі Хайфи після атаки Ірану.
Медики заявили, що вони реагують на повідомлення про поранених внаслідок падіння ракети в північному місті Тамра, на схід від Хайфи.
Водночас журналіст CNN став свідком того, як ракети пролетіли небом над Єрусалимом пізно в суботу. Іранські державні ЗМІ повідомили за кілька хвилин до цього, що новий шквал ракет прямує до Ізраїлю.
Передісторія:
- У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
- Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
- Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.