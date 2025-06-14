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Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 23:47
Іран атакував Ізраїль ракетами в районі Хайфи
ракета над Ізраїлем 14 червня, фото Anadolu via Getty Images

У суботу пізно ввечері Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що летіли з Ірану, згодом рятувальники заявили про ураження ракетами в районі Хайфи.

Джерело: The Times of Israel, CNN

Деталі: Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що виявила ракети, що летіли з Ірану, закликаючи мешканців по всьому Ізраїлю йти до бомбосховищ після отримання сигналу.

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На відео в соцмережах видно ракетний удар Ірану по району Хайфи. У Хайфі та по всьому північному Ізраїлю лунали сирени.

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Згодом рятувальники заявили, що реагують на повідомлення про ураження ракетами в районі Хайфи після атаки Ірану.

Медики заявили, що вони реагують на повідомлення про поранених внаслідок падіння ракети в північному місті Тамра, на схід від Хайфи.

Водночас журналіст CNN став свідком того, як ракети пролетіли небом над Єрусалимом пізно в суботу. Іранські державні ЗМІ повідомили за кілька хвилин до цього, що новий шквал ракет прямує до Ізраїлю.

Передісторія:

  • У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
  • Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.
  • Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
  • Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль безперервно атакував Іран протягом 40 годин, зокрема, уразив понад 150 цілей.

ІзраїльІран
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