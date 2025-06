Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю: трое погибших и по меньшей мере 14 раненых

В Израиле в результате очередной волны ракетных атак со стороны Ирана погибли три человека, еще по меньшей мере 14 человек получили ранения.

Источник: The Times of Israel, Fox News

Детали: Согласно сообщению израильской национальной службы экстренной медицинской помощи (MDA), в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в двухэтажный жилой дом в Западной Галилее погибли три человека.

Одной из жертв стала 20-летняя женщина из Тамры, расположенного недалеко от Хайфы. По словам медиков, она получила тяжелые ранения во время удара и впоследствии скончалась.

#BREAKING: Iranian missiles have hit a Palestinian house in Tamra, an Arab town in Lower Galilee of Northern Israel killing 3 people and injuring 14 others. Iran’s missiles are now killing Muslims in Israel. pic.twitter.com/HhYVBjD6XW