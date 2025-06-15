Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю: трое погибших и по меньшей мере 14 раненых

Иван ДьяконовВоскресенье, 15 июня 2025, 01:34
Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю: трое погибших и по меньшей мере 14 раненых
Фото: X/sentdefender

В Израиле в результате очередной волны ракетных атак со стороны Ирана погибли три человека, еще по меньшей мере 14 человек получили ранения.

Источник: The Times of Israel, Fox News

Детали: Согласно сообщению израильской национальной службы экстренной медицинской помощи (MDA), в результате прямого попадания иранской баллистической ракеты в двухэтажный жилой дом в Западной Галилее погибли три человека.

Реклама:

Одной из жертв стала 20-летняя женщина из Тамры, расположенного недалеко от Хайфы. По словам медиков, она получила тяжелые ранения во время удара и впоследствии скончалась.

РЕКЛАМА:

Всего от удара пострадали 14 человек. Один человек находится в критическом состоянии, остальные получили травмы различной степени тяжести. Бригады экстренной медицинской помощи продолжают работать на месте инцидента, оказывая им помощь.

Всего в результате взрыва пострадали 14 человек. Кроме молодой женщины, которая скончалась от полученных травм, еще один человек остается в тяжелом состоянии, а остальные получили травмы различной степени тяжести.

Предыстория:

  • В субботу поздно вечером Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, летевших из Ирана, впоследствии спасатели заявили о поражении ракетами в районе Хайфы.

ИзраильжертвыИранвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном
Израиль заявил о завершении ударов по производству оружия в Иране, но и сам подвергся атаке
Зеленский: РФ планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации
В результате ударов Ирана по Израилю погибли 5 украинцев, из них трое детей – МИД
Саудовская Аравия казнила журналиста после 7 лет заключения
Трамп не против, чтобы преступник Путин был посредником между Израилем и Ираном
Все новости...
Израиль
Иран атаковал Израиль ракетами в районе Хайфы
Израиль заявил, что атакует более 150 целей в Иране уже 40 часов
Нетаньяху заявил, что Иран хотел передать ядерное оружие своим прокси
Последние новости
05:56
Обновлено от 4:52Иран нанес ракетный удар по Израилю: трое погибших
04:55
Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
04:26
Из-за вражеской атаки в Запорожье загорелось промышленное предприятие
03:52
Макрон отверг идею Трампа о посредничестве Путина между Израилем и Ираном
02:56
Ferrari с поляком Кубицей в составе в третий раз подряд выиграла престижную автогонку 24 часа Ле-Мана
02:44
Иран отвергает возможность переговоров во время "атаки Израиля" – СМИ
01:46
В Киевской области в результате вражеской атаки БпЛА есть раненый и повреждения
01:24
ЦАХАЛ: Израиль атаковал установки ракет "земля – земля" в центральной части Ирана
00:55
Сборная Украины по волейболу вышла в Финал четырех женской Золотой Евролиги
00:52
ОбновленоВблизи Черкасс, в Сумах и на Хмельнитчине прогремели взрывы – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: