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РФ вбила ще одну людину та трьох поранила на Херсонщині та Донеччині

Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 08:27
РФ вбила ще одну людину та трьох поранила на Херсонщині та Донеччині
обстріли донеччини 13 червня, ілюстративне фото: ОВА

Російські окупанти за 14 червня вбили людину на Херсонщині.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: Через російську агресію в Херсонській області 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

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Відомо, що російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі.

У Донецькій ще двоє цивільних поранені – у Покровську та Мирнограді.

На Сумщині та Харківщині постраждалих за добу немає.

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втрати у війнівійнаокупація
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