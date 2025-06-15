РФ убила еще одного человека и трех ранила на Херсонщине и Донетчине

Российские оккупанты за 14 июня убили человека на Херсонщине.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: Из-за российской агрессии в Херсонской области 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.

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Известно, что российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовую башню, газопроводы, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В Донецкой еще двое гражданских ранены - в Покровске и Мирнограде.

На Сумщине и Харьковщине пострадавших за сутки нет.