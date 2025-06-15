Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання

Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 09:11
РФ масовано вдарила по Кременчуку, є влучання
фото: "Полтавщина"

Уночі на 15 червня ворог провів масовану комбіновану атаку з використанням ракет та БпЛА по місту Кременчук Полтавської області.

Джерело: Полтавська ОВА

Деталі: Зазначається, що у громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Постраждалих в області немає.

Реклама:

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі.

У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

РЕКЛАМА:

Полтавська областьКременчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Усі новини...
Полтавська область
На Полтавщині група з 7 осіб зі зброєю напала на 2 працівників ТЦК
Росіяни поцілили по підприємству на Полтавщині: є постраждалий, частина людей без світла
Російські дрони атакували Полтавщину й Київщину: горіли будинки, авто та ліс
Останні новини
08:38
Посол США в Ізраїлі повідомив про пошкодження посольства у Тель-Авіві від удару Ірану
08:37
На фронті 175 зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
08:29
текстМісце призначення: "розподільники". Що таке збірні пункти ТЦК і як вони працюють
08:25
Окупанти атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
08:10
Росіяни пошкодили промислове підприємство на Нікопольщині 
07:53
Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
07:44
фото У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку
07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
07:15
Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані
06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
Усі новини...
Реклама:
Реклама: