РФ массированно ударила по Кременчугу, есть попадания
Воскресенье, 15 июня 2025, 09:11
Ночью на 15 июня враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области.
Источник: Полтавская ОВА
Детали: Отмечается, что в громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Пострадавших в области нет.
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Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.
В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары.
В Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.
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