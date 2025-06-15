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РФ массированно ударила по Кременчугу, есть попадания

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 июня 2025, 09:11
РФ массированно ударила по Кременчугу, есть попадания
фото: "Полтавщина"

Ночью на 15 июня враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области.

Источник: Полтавская ОВА

Детали: Отмечается, что в громаде под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Пострадавших в области нет.

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Также был поврежден частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары.

В Чутовской громаде из-за падения обломков БпЛА повреждены жилые дома и автомобили.

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Полтавская областьКременчуг
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