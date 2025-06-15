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Протести проти Трампа: організатори говорять про "мільйони учасників"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 09:35
Протести проти Трампа: організатори говорять про мільйони учасників
фото: AFP News Agency

У низці міст США протягом суботи відбулись сотні акцій протесту проти адміністрації Дональда Трампа під гаслом "Ніяких королів" (No Kings), які критикували зловживання ним своїми повноваженнями.

Джерело: "Європейська правда",  АР

Деталі: Організатори демонстрацій "Ніяких королів" заявили, що в протестних заходів взяли участь "мільйони" людей, які крокували центрами міст і невеликих містечок, вигукуючи антиавторитарні гасла та закликаючи захищати демократію і права іммігрантів.

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Мітинг в Атланті, розрахований на 5000 людей, швидко досяг своєї межі, і тисячі людей зібралися за бар'єрами, щоб послухати ораторів перед будівлею Капітолію штату. За оцінками посадовців у Сіетлі, понад 70 тисяч людей взяли участь у найбільшому мітингу в центрі міста.

Губернатори по всій території США закликали до спокою і пообіцяли не терпіти насильства, а деякі мобілізували Національну гвардію напередодні збору демонстрантів.

Сутички були поодинокими. Поліція в Лос-Анджелесі, де тижнем раніше спалахнули протести через федеральні рейди проти іммігрантів, застосувала сльозогінний газ і засоби для контролю натовпу, щоб розігнати протестувальників після закінчення заходу.

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Поліцейські в Портленді також застосували сльозогінний газ і спецзасоби, щоб розігнати натовп, який до пізнього вечора протестував перед будівлею Імміграційної та митної служби США.

А в Солт-Лейк-Сіті, що в штаті Юта, поліція почала розслідування стрілянини під час маршу в центрі міста, в результаті якої одна людина отримала важкі поранення. За словами начальника поліції Солт-Лейк-Сіті Браяна Редда, затримано трьох людей, серед яких чоловік, який, ймовірно, є стрільцем і також отримав вогнепальне поранення.

Демонстрації відбулися на тлі протестів проти рейдів федеральних імміграційних служб, які почалися минулого тижня, і наказу Трампа відправити Національну гвардію і морську піхоту до Лос-Анджелеса, де протестувальники заблокували шосе і підпалили автомобілі.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли проти політики президента США влаштовують десятки дрібніших акцій протесту замість однієї великої.

Читайте також: Мільйони проти Трампа: як у США почалися протести проти нової влади та чи матимуть вони вплив

Трампмітинги
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