Протесты против Трампа: организаторы говорят о "миллионах участников"

В ряде городов США в течение субботы прошли сотни акций протеста против администрации Дональда Трампа под лозунгом "Никаких королей" (No Kings), которые критиковали злоупотребление им своими полномочиями.

Источник: "Европейская правда", АР

Детали: Организаторы демонстраций "Никаких королей" заявили, что в протестных мероприятиях приняли участие "миллионы" людей, которые шествовали по центрам городов и небольших поселков, выкрикивая антиавторитарные лозунги и призывая защищать демократию и права иммигрантов.

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Митинг в Атланте, рассчитанный на 5000 человек, быстро достиг своего предела, и тысячи людей собрались за барьерами, чтобы послушать ораторов перед зданием Капитолия штата. По оценкам чиновников в Сиэтле, более 70 тысяч человек приняли участие в крупнейшем митинге в центре города.

Губернаторы по всей территории США призвали к спокойствию и пообещали не терпеть насилия, а некоторые мобилизовали Национальную гвардию накануне сбора демонстрантов.

Столкновения были единичными. Полиция в Лос-Анджелесе, где неделей ранее вспыхнули протесты из-за федеральных рейдов против иммигрантов, применила слезоточивый газ и средства для контроля толпы, чтобы разогнать протестующих после окончания мероприятия.

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Полицейские в Портленде также применили слезоточивый газ и спецсредства, чтобы разогнать толпу, которая до позднего вечера протестовала перед зданием Иммиграционной и таможенной службы США.

А в Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта, полиция начала расследование стрельбы во время марша в центре города, в результате которой один человек получил тяжелые ранения. По словам начальника полиции Солт-Лейк-Сити Брайана Редда, задержаны три человека, среди которых мужчина, который, вероятно, является стрелком и также получил огнестрельное ранение.

Демонстрации прошли на фоне протестов против рейдов федеральных иммиграционных служб, которые начались на прошлой неделе, и приказа Трампа отправить Национальную гвардию и морскую пехоту в Лос-Анджелес, где протестующие заблокировали шоссе и подожгли автомобили.

Напомним, это не первый случай, когда против политики президента США устраивают десятки мелких акций протеста вместо одной большой.

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