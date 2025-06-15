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ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два "Кинджали"

Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 10:00
ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два Кинджали
Ракета Х-47М2 Кинджал, Міг-31К, фото wikipedia

За даними Повітряних сил, у ніч на 15 червня ворог атакував 194 засобами повітряного нападу – знешкоджено 167: 119 збито, ще 48 визнані локаційно втраченими. 

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Серед збитих цілей – 111 безпілотників, два "Кинджали", по три "Іскандери-К" та "Калібри".

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Зокрема, РФ вдарила 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23, 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 4 крилатими ракетами "Калібр".

Військові уточнюють, що основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук.

Зафіксовано влучання та падіння уламків у 6 локаціях Кременчука.

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