ПС: Росія атакувала майже 200 ракетами та дронами – збиті, зокрема, два "Кинджали"

За даними Повітряних сил, у ніч на 15 червня ворог атакував 194 засобами повітряного нападу – знешкоджено 167: 119 збито, ще 48 визнані локаційно втраченими.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Серед збитих цілей – 111 безпілотників, два "Кинджали", по три "Іскандери-К" та "Калібри".

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Зокрема, РФ вдарила 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23, 4 крилатими ракетами "Іскандер-К" та 4 крилатими ракетами "Калібр".

Військові уточнюють, що основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук.

Зафіксовано влучання та падіння уламків у 6 локаціях Кременчука.