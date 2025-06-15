Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ: 24-річний чоловік шпигував за військовими аеродромами на Рівненщині

Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 10:50
СБУ: 24-річний чоловік шпигував за військовими аеродромами на Рівненщині
фото: СБУ

На Рівненщині затримали російського агента, який збирав координати для повітряної атаки росіян на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

Джерело: СБУ

Деталі: За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев.

Реклама:

У поле зору російської спецслужби той потрапив через Телеграм-канали.

Після вербування отримав інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки "на місцевості" та передачі координат.

Зазначається, щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони.

РЕКЛАМА:

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога.

Його судитиму за статтею держзрада. 24-річному українцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУРівненська областьдержзрадашпигунство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Усі новини...
СБУ
СБУ викрила ділків, які шантажували іноземну компанію-виробника засобів РЕБ
Агент ФСБ планував влаштувати теракт на дитячому майданчику в Одесі – СБУ
Легендарний дрон Sea Baby виставили у Музеї історії України в Другій світовій війні
Останні новини
08:38
Посол США в Ізраїлі повідомив про пошкодження посольства у Тель-Авіві від удару Ірану
08:37
На фронті 175 зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
08:29
текстМісце призначення: "розподільники". Що таке збірні пункти ТЦК і як вони працюють
08:25
Окупанти атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
08:10
Росіяни пошкодили промислове підприємство на Нікопольщині 
07:53
Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
07:44
фото У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку
07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
07:15
Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані
06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
Усі новини...
Реклама:
Реклама: