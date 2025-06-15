СБУ: 24-річний чоловік шпигував за військовими аеродромами на Рівненщині

На Рівненщині затримали російського агента, який збирав координати для повітряної атаки росіян на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

Джерело: СБУ

Деталі: За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 24-річний місцевий безробітний, якого дистанційно завербував кадровий співробітник центрального управління ФСБ Ілля Кудрявцев.

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У поле зору російської спецслужби той потрапив через Телеграм-канали.

Після вербування отримав інструкції з пошуку військових об’єктів, дорозвідки "на місцевості" та передачі координат.

Зазначається, щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім об’їжджав місцевість та фіксував на відеопристрій локації Сил оборони.

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Співробітники СБУ викрили агента і затримали його "на гарячому", коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.

Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій українських військ.

На місці події та в помешканні затриманого вилучено телефон, камеру прихованого спостереження, а також інші докази роботи на ворога.

Його судитиму за статтею держзрада. 24-річному українцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.