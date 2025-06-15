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СБУ: 24-летний мужчина шпионил за военными аэродромами на Ровенщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 июня 2025, 10:50
СБУ: 24-летний мужчина шпионил за военными аэродромами на Ровенщине
фото: СБУ

На Ровенщине задержали российского агента, который собирал координаты для воздушной атаки россиян на оперативные аэродромы и логистические склады ВСУ.

Источник: СБУ

Детали: По материалам дела, заказ оккупантов выполнял 24-летний местный безработный, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник центрального управления ФСБ Илья Кудрявцев.

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В поле зрения российской спецслужбы тот попал через Телеграмм-каналы.

После вербовки получил инструкции по поиску военных объектов, доразведке "на местности" и передаче координат.

Отмечается, чтобы выполнить задание, фигурант установил в своем авто скрытую камеру, а затем объезжал местность и фиксировал на видеоустройство локации Сил обороны.

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Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его "на горячем", когда он снимал внешний периметр военного объекта.

Также Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

На месте происшествия и в доме задержанного изъят телефон, камера скрытого наблюдения, а также другие доказательства работы на врага.

Его будут судить по статье госизмена. 24-летнему украинцу грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУРовенская областьгосизменашпионаж
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