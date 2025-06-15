ГУР знеструмило обʼєкти російського ВПК у Калінінграді – джерело

14 червня близько 4 ранку в російському місті Калінінград агенти ГУР атакували промислову електропідстанцію, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до обʼєктів російського ВПК та ЗС РФ, розташованих неподалік.

Джерело: співрозмовник УП в ГУР

Деталі: Як повідомляють джерела, агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили його.

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Збитки для Росії внаслідок диверсії склали майже $5 мільйонів, порахував співрозмовник.