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ГУР знеструмило обʼєкти російського ВПК у Калінінграді – джерело

Роман Петренко, Валентина РоманенкоНеділя, 15 червня 2025, 11:40
ГУР знеструмило обʼєкти російського ВПК у Калінінграді – джерело
калінінград, фото: рбк

14 червня близько 4 ранку в російському місті Калінінград агенти ГУР атакували промислову електропідстанцію, внаслідок чого повністю припинено постачання електроенергії до споживачів, зокрема до обʼєктів російського ВПК та ЗС РФ, розташованих неподалік.

Джерело: співрозмовник УП в ГУР

Деталі: Як повідомляють джерела, агенти української розвідки злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили його.

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Збитки для Росії внаслідок диверсії склали майже $5 мільйонів, порахував співрозмовник.

ГУРдиверсантиРосіявійна
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