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ГУР обесточило объекты российского ВПК в Калининграде – источник

Роман Петренко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 11:40
ГУР обесточило объекты российского ВПК в Калининграде – источник
калининград, фото: рбк

14 июня около 4 утра в российском городе Калининград агенты ГУР атаковали промышленную электроподстанцию, в результате чего полностью прекращены поставки электроэнергии к потребителям, в частности к объектам российского ВПК и ВС РФ, расположенных неподалеку.

Источник: собеседник УП в ГУР

Детали: Как сообщают источники, агенты украинской разведки слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем подожгли его.

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Убытки для России в результате диверсии составляют почти $5 миллионов, посчитал собеседник.

ГУРдиверсантыРосcиявойна
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