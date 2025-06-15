ГУР обесточило объекты российского ВПК в Калининграде – источник

14 июня около 4 утра в российском городе Калининград агенты ГУР атаковали промышленную электроподстанцию, в результате чего полностью прекращены поставки электроэнергии к потребителям, в частности к объектам российского ВПК и ВС РФ, расположенных неподалеку.

Источник: собеседник УП в ГУР

Детали: Как сообщают источники, агенты украинской разведки слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем подожгли его.

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Убытки для России в результате диверсии составляют почти $5 миллионов, посчитал собеседник.