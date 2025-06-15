Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фіцо: Словаччина не має підстав страждати через Україну

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 12:18
Фіцо: Словаччина не має підстав страждати через Україну
Фіцо. Фото Getty Images

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина проситиме відкласти голосування за новий пакет санкцій ЄС проти Росії до обговорення проблеми постачання газу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denník N

Деталі: Фіцо заявив, що попросив міністра закордонних справ Словаччини Юрія Бланара, щоб на зустрічі в середу, 18 червня, не голосували за пакет санкцій, поки не буде розв'язане питання з постачанням російського газу.

Реклама:

"Ми хочемо попросити, щоб зараз не обговорювали санкції, а спочатку цю тему", – сказав премʼєр Словаччини.

Він зауважив, що Братислава хоче знати, які матиме гарантії наявності достатніх запасів газу і відсутності стрімкого зростання ціни для домогосподарств.

"Словаччина не має жодних підстав страждати через Україну", – сказав Фіцо.

РЕКЛАМА:

Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

Зазначимо, що це не перший раз, коли Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії.

ФіцоСловаччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Усі новини...
Фіцо
Фіцо погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Фіцо заявив, що в авторитарних країн ефективніша економіка, ніж у демократичних
Фіцо пригрозив заблокувати санкції ЄС проти Росії
Останні новини
08:38
Посол США в Ізраїлі повідомив про пошкодження посольства у Тель-Авіві від удару Ірану
08:37
На фронті 175 зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
08:29
текстМісце призначення: "розподільники". Що таке збірні пункти ТЦК і як вони працюють
08:25
Окупанти атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
08:10
Росіяни пошкодили промислове підприємство на Нікопольщині 
07:53
Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
07:44
фото У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку
07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
07:15
Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані
06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
Усі новини...
Реклама:
Реклама: