Фіцо: Словаччина не має підстав страждати через Україну

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина проситиме відкласти голосування за новий пакет санкцій ЄС проти Росії до обговорення проблеми постачання газу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Denník N

Деталі: Фіцо заявив, що попросив міністра закордонних справ Словаччини Юрія Бланара, щоб на зустрічі в середу, 18 червня, не голосували за пакет санкцій, поки не буде розв'язане питання з постачанням російського газу.

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"Ми хочемо попросити, щоб зараз не обговорювали санкції, а спочатку цю тему", – сказав премʼєр Словаччини.

Він зауважив, що Братислава хоче знати, які матиме гарантії наявності достатніх запасів газу і відсутності стрімкого зростання ціни для домогосподарств.

"Словаччина не має жодних підстав страждати через Україну", – сказав Фіцо.

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Як повідомляла "Європейська правда", 10 червня Єврокомісія презентувала 18-й пакет санкцій проти Росії.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, "якщо Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива з Росії".

Зазначимо, що це не перший раз, коли Фіцо погрожує заблокувати будь-які санкції, які ЄС запроваджуватиме проти Росії.