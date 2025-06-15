Фицо: Словакия не имеет оснований страдать из-за Украины

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия будет просить отложить голосование за новый пакет санкций ЕС против России до обсуждения проблемы поставок газа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Denník N

Детали: Фицо заявил, что попросил министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара, чтобы на встрече в среду, 18 июня, не голосовали за пакет санкций, пока не будет решен вопрос с поставками российского газа.

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"Мы хотим попросить, чтобы сейчас не обсуждали санкции, а сначала эту тему", – сказал премьер Словакии.

Он отметил, что Братислава хочет знать, какие гарантии будут предоставлены в отношении наличия достаточных запасов газа и отсутствия резкого роста цен для домохозяйств.

"Словакия не имеет никаких оснований страдать из-за Украины", – сказал Фицо.

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Как сообщала "Европейская правда", 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".

Отметим, что это не первый раз, когда Фицо угрожает заблокировать любые санкции, которые ЕС будет вводить против России.