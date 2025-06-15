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ЦАХАЛ: Уночі 50 винищувачів атакували об’єкти ядерного проєкту в Тегерані

Роман ПетренкоНеділя, 15 червня 2025, 14:43
ЦАХАЛ: Уночі 50 винищувачів атакували об’єкти ядерного проєкту в Тегерані
ізраїль під атакою іранських ракет, скриншот

Протягом ночі винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїлю працювали над Тегераном і завдали ударів по інфраструктурі та об’єктах іранського ядерного проєкту під керівництвом Управління розвідки.

Джерело: Israel Defense Forces

Деталі: Уточнюється, що удар був спрямований на понад 80 цілей, включаючи штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану, штаб ядерного проєкту (SPND), а також додаткові об’єкти, де іранський режим приховував ядерний архів.

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Загалом, за даними ЦАХАЛУ, у рамках операції менш ніж за три дні завдано ударів по понад 170 цілях і більш ніж 720 елементах військової інфраструктури.

Дослівно: "ЦАХАЛ продовжує посилювати удар по іранській ядерній загрозі, завдаючи удару по її серцю і позбавляючи її критичних можливостей та компонентів для виробництва зброї".

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