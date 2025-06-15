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ЦАХАЛ: Ночью 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта в Тегеране

Роман ПетренкоВоскресенье, 15 июня 2025, 14:43
ЦАХАЛ: Ночью 50 истребителей атаковали объекты ядерного проекта в Тегеране
израиль под атакой иранских ракет, скриншот

В течение ночи истребители Военно-воздушных сил Израиля работали над Тегераном и нанесли удары по инфраструктуре и объектам иранского ядерного проекта под руководством Управления разведки.

Источник: Israel Defense Forces

Детали: Уточняется, что удар был направлен на более 80 целей, включая штаб-квартиру Министерства обороны Ирана, штаб ядерного проекта (SPND), а также дополнительные объекты, где иранский режим скрывал ядерный архив.

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Всего, по данным ЦАХАЛа, в рамках операции менее чем за три дня нанесены удары по более чем 170 целям и более чем 720 элементам военной инфраструктуры.

Дословно: "ЦАХАЛ продолжает усиливать удар по иранской ядерной угрозе, нанося удар по ее сердцу и лишая ее критических возможностей и компонентов для производства оружия".

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