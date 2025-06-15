Сійярто вигадав "план фон дер Ляєн-Зеленського"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив про буцімто існування "плану фон дер Ляєн-Зеленського", який "зруйнує економіку країн Центральної Європи, а також завдасть удару європейській економіці в цілому".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на MTI

Деталі: Ефір із Сійярто був присвячений, серед іншого, обговоренню наступного пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та заборони закупівель російських енергоносіїв.

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Міністр заявив, що керівництво ЄС хоче "змусити" угорський народ заплатити за подальшу підтримку України, і подякував Словаччині, яка публічно підтримала позицію Будапешта.

"План фон дер Ляєн-Зеленського ставить перед енергетикою не тільки Угорщини, але й Словаччини надзвичайно серйозні виклики та загрози", – сказав він.

Подальший ефір складався зі звинувачень Сійярто у "брутальному порушенні" з боку Євросоюзу та обіцянках "жорсткої битви", аби не допустити, щоб угорські споживачі платили за енергоносії більше.

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Заява глави МЗС Угорщини перебуває у фарватері офіційної угорської риторики в бік України, яку звинувачують у недостатній вдячності та нібито лицемірстві на тлі скандалу з висланням шпигунів.

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