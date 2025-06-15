Сийярто придумал "план фон дер Ляйен-Зеленского"

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о якобы существовании "плана фон дер Ляйен-Зеленского", который "разрушит экономику стран Центральной Европы, а также нанесет удар по европейской экономике в целом".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на MTI

Детали: Эфир с Сийярто был посвящен, среди прочего, обсуждению следующего пакета санкций Европейского Союза против России и запрета закупок российских энергоносителей.

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Министр заявил, что руководство ЕС хочет "заставить" венгерский народ заплатить за дальнейшую поддержку Украины, и поблагодарил Словакию, которая публично поддержала позицию Будапешта.

"План фон дер Ляйен-Зеленского ставит перед энергетикой не только Венгрии, но и Словакии чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы", – сказал он.

Дальнейший эфир состоял из обвинений Сийярто в "грубом нарушении" со стороны Евросоюза и обещаниях "жесткой битвы", чтобы не допустить, чтобы венгерские потребители платили за энергоносители больше.

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Заявление главы МИД Венгрии находится в фарватере официальной венгерской риторики в адрес Украины, которую обвиняют в недостаточной благодарности и якобы лицемерии на фоне скандала с высылкой шпионов.

"Европейская правда" подробно проанализировала ситуацию в статье Орбан стремится к "войне" с Украиной. Какую опасность это несет и как следует действовать Киеву.