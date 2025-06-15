Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Український актор Юрій Феліпенко, відомий глядачам за роллю в серіалі "Обіцянка Богу", загинув на фронті.

Джерело: повідомлення дружини актора Катерини Мотрич у соцмережах 15 червня

Деталі: Дату поховання та інформацію про прощання оголосять згодом.

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Дослівно: "Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Деталі прощання згодом".

Що цьому передувало: