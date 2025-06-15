Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті
Неділя, 15 червня 2025, 15:29
Український актор Юрій Феліпенко, відомий глядачам за роллю в серіалі "Обіцянка Богу", загинув на фронті.
Джерело: повідомлення дружини актора Катерини Мотрич у соцмережах 15 червня
Деталі: Дату поховання та інформацію про прощання оголосять згодом.
Реклама:
Дослівно: "Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Деталі прощання згодом".
Що цьому передувало:
- У квітні 2024 році Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ у складі БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр.