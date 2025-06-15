Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 15:29
Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті
Актор Юрій Феліпенко/ instagram.com/motrichka/

Український актор Юрій Феліпенко, відомий глядачам за роллю в серіалі "Обіцянка Богу", загинув на фронті.

Джерело: повідомлення дружини актора Катерини Мотрич у соцмережах 15 червня

Деталі: Дату поховання та інформацію про прощання оголосять згодом.

Реклама:

Дослівно: "Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Деталі прощання згодом".

Що цьому передувало:

російсько-українська війнажертвиполеглі в бою
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Усі новини...
російсько-українська війна
Росія пошкодила офіс Boeing в Україні
Росія втратила ще 1170 військових у війні проти України – Генштаб
Окупанти просунулися в Донецькій та Луганській областях – DeepState
Останні новини
08:38
Посол США в Ізраїлі повідомив про пошкодження посольства у Тель-Авіві від удару Ірану
08:37
На фронті 175 зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
08:29
текстМісце призначення: "розподільники". Що таке збірні пункти ТЦК і як вони працюють
08:25
Окупанти атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
08:10
Росіяни пошкодили промислове підприємство на Нікопольщині 
07:53
Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
07:44
фото У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку
07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
07:15
Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані
06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
Усі новини...
Реклама:
Реклама: