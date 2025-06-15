Актёр Юрий Фелипенко погиб на фронте

Украинский актёр Юрий Фелипенко, известный зрителям по роли в сериале "Обещание Богу", погиб на фронте.

Источник: сообщение жены актёра, Екатерины Мотрич, в соцсетях 15 июня.

Подробности: Дату похорон и информацию о прощании сообщат позже.

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Прямая речь: "Юра погиб. Юра был без преувеличения моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту утрату. Меня как будто уничтожили. Подробности прощания позже".

Предыстория: