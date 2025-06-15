Президент Словаччини анонсував візит до України

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що планує візит до Києва і сподівається, що поїздка матиме конструктивне наповнення.

Джерело: інтервʼю STVR, пише "Європейська правда"

Деталі: Пеллегріні розповів, що повідомив президенту Володимиру Зеленському про підготовку візиту під час зустрічі на саміті у Вільнюсі минулого тижня.

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Пряма мова Пеллегріні: "(Я. – Ред.) попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит ввічливості. Щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал".

Деталі: Президент Словаччини також позитивно оцінив перспективи розвитку України після завершення бойових дій.

Пряма мова Пеллегріні: "Від цього може виграти Словаччина, яка межує з Україною, яка межує з Європейським Союзом, і це справді може стати величезним імпульсом для усунення регіональних відмінностей у Словаччині".

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