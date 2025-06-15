Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент Словаччини анонсував візит до України

Олег Павлюк, Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 16:18
Президент Словаччини анонсував візит до України
Петер Пеллегріні/Х

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що планує візит до Києва і сподівається, що поїздка матиме конструктивне наповнення.

Джерело: інтервʼю STVR, пише "Європейська правда"

Деталі: Пеллегріні розповів, що повідомив президенту Володимиру Зеленському про підготовку візиту під час зустрічі на саміті у Вільнюсі минулого тижня.

Реклама:

Пряма мова Пеллегріні: "(Я. – Ред.) попросив українську сторону, можливо, надати якийсь зміст, щоб це не був лише візит ввічливості. Щоб ми також знайшли там якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали такий позитивний сигнал".

Деталі: Президент Словаччини також позитивно оцінив перспективи розвитку України після завершення бойових дій.

Пряма мова Пеллегріні: "Від цього може виграти Словаччина, яка межує з Україною, яка межує з Європейським Союзом, і це справді може стати величезним імпульсом для усунення регіональних відмінностей у Словаччині".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Уперше про можливість візиту до України президент Словаччини заявив у грудні 2024 року. Але наступного місяця він скасував ці плани, пояснивши це припиненням Україною транзиту російського газу.
  • Перед цим Пеллегріні запамʼятався твердженням, що Україні треба буде піти на територіальні поступки для досягнення миру.

СловаччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 4:52Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: троє загиблих
Макрон відкинув ідею Трампа про посередництво Путіна між Ізраїлем та Іраном
Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Зеленський: РФ планує подальші атаки проти енергетики, зокрема атомної генерації
Внаслідок ударів Ірану по Ізраїлю загинули 5 українців, з них троє дітей – МЗС
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Усі новини...
Словаччина
Фіцо: Словаччина не має підстав страждати через Україну
Фіцо погрожує зірвати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії
Фіцо заявив, що в авторитарних країн ефективніша економіка, ніж у демократичних
Останні новини
08:38
Посол США в Ізраїлі повідомив про пошкодження посольства у Тель-Авіві від удару Ірану
08:37
На фронті 175 зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб
08:29
текстМісце призначення: "розподільники". Що таке збірні пункти ТЦК і як вони працюють
08:25
Окупанти атакували Україну 138-ма БпЛА, 125 з них вдалося знешкодити, але є і 10 влучань
08:10
Росіяни пошкодили промислове підприємство на Нікопольщині 
07:53
Російська атака: На Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла
07:44
фото У Британії головою розвідки MI6 вперше в історії призначили жінку
07:28
ЗСУ за добу знешкодили ще 1 200 окупантів
07:15
Макрон закликав Трампа використати свій вплив для розрядки конфліктів в Україні та Ірані
06:42
Путін намагається відвернути увагу від війни в Україні – ISW
Усі новини...
Реклама:
Реклама: