Президент Словакии анонсировал визит в Украину
Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что планирует визит в Киев и надеется, что поездка будет иметь конструктивное наполнение.
Источник: интервью STVR, передаёт "Европейська правда".
Детали: Пеллегрини рассказал, что проинформировал президента Владимира Зеленского о подготовке визита во время встречи на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.
Прямая речь Пеллегрини: "(Я – Ред.) попросил украинскую сторону, возможно, придать визиту определённое содержание, чтобы это была не просто вежливая поездка. Чтобы мы также нашли там какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы послали положительный сигнал".
Детали: Президент Словакии также положительно оценил перспективы развития Украины после окончания боевых действий.
Прямая речь Пеллегрини: "От этого может выиграть Словакия, которая граничит с Украиной, с Европейским Союзом, и это действительно может стать мощным импульсом для устранения региональных различий в Словакии".
Предыстория:
- Впервые о возможности визита в Украину президент Словакии заявил еще в декабре 2024 года. Но в следующем месяце он отменил эти планы, объяснив это прекращением Украиной транзита российского газа.
- Перед этим Пеллегрини запомнился утверждением, что Украине нужно будет пойти на территориальные уступки для достижения мира.