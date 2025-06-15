Президент Словакии анонсировал визит в Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что планирует визит в Киев и надеется, что поездка будет иметь конструктивное наполнение.

Источник: интервью STVR, передаёт "Европейська правда".

Детали: Пеллегрини рассказал, что проинформировал президента Владимира Зеленского о подготовке визита во время встречи на саммите в Вильнюсе на прошлой неделе.

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Прямая речь Пеллегрини: "(Я – Ред.) попросил украинскую сторону, возможно, придать визиту определённое содержание, чтобы это была не просто вежливая поездка. Чтобы мы также нашли там какой-то позитивный смысл для обеих сторон, чтобы послали положительный сигнал".

Детали: Президент Словакии также положительно оценил перспективы развития Украины после окончания боевых действий.

Прямая речь Пеллегрини: "От этого может выиграть Словакия, которая граничит с Украиной, с Европейским Союзом, и это действительно может стать мощным импульсом для устранения региональных различий в Словакии".

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