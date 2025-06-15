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Трамп: Скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном, я багато роблю

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 15 червня 2025, 17:18
Трамп: Скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном, я багато роблю
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль незабаром укладуть мирну угоду, і він багато для цього робить.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

 

Деталі: На думку Трампа, Іран та Ізраїль "повинні укласти угоду", і він може досягти цього так само, як у випадку Індії та Пакистану – за допомогою торгівлі.

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Далі президент США перерахував інші конфлікти, які, за його словами, йому вдалось зупинити: між Косовом і Сербією, а також між Єгиптом і Ефіопією.

"Так само незабаром у нас буде мир між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбуваються багато телефонних розмов та зустрічей. Я багато роблю, але ніколи не отримую за це визнання, але це не має значення, люди розуміють", – додав Трамп.

Свій допис він завершив закликом "повернути Близькому Сходу велич" за аналогією з гаслом своєї передвиборчої кампанії.

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Що передувало: У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Іран завдав ударів у відповідь.

За даними ЗМІ, протягом останніх двох днів Ізраїль звертався до адміністрації Трампа з проханням долучитись до ударів по Ірану, щоб ліквідувати його ядерну програму.

Тим часом сам Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.

ТрампІзраїльІран
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