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Трамп: Скоро будет мир между Израилем и Ираном, я много делаю

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 17:18
Трамп: Скоро будет мир между Израилем и Ираном, я много делаю
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль вскоре заключат мирное соглашение, и он много для этого делает.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

 

Детали: По мнению Трампа, Иран и Израиль "должны заключить соглашение", и он может достичь этого так же, как в случае с Индией и Пакистаном – с помощью торговли.

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Далее президент США перечислил другие конфликты, которые, по его словам, ему удалось остановить: между Косово и Сербией, а также между Египтом и Эфиопией.

"Так же вскоре у нас будет мир между Израилем и Ираном! Сейчас проходит много телефонных разговоров и встреч. Я много делаю, но никогда не получаю за это признания, но это не имеет значения, люди понимают", – добавил Трамп.

Свой пост он завершил призывом "вернуть Ближнему Востоку величие" по аналогии с лозунгом своей предвыборной кампании.

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Что предшествовало: В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия. Иран нанес ответные удары.

По данным СМИ, в течение последних двух дней Израиль обращался к администрации Трампа с просьбой присоединиться к ударам по Ирану, чтобы ликвидировать его ядерную программу.

Между тем сам Иран отверг возможность продолжения переговоров с США по своей ядерной программе, ссылаясь на поддержку американцами Израиля.

ТрампИзраильИран
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