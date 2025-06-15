Трамп не проти, щоб злочинець Путін був посередником між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що "був би відкритий" до участі воєнного злочинця, правителя РФ Володимира Путіна у посередницьких зусиллях між Ізраїлем та Іраном.

Джерело: Трамп у коментарі ABC News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Американський президент сказав, що "був би відкритий" до можливого посередництва господаря Кремля у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, додавши, що сам Путін "готовий" до цього.

Реклама:

"Він дзвонив мені з цього питання. Ми довго розмовляли про це. Ми говорили про це більше, ніж про його ситуацію (імовірно, війну Росії проти України, – ред.). Я вірю, що це питання буде вирішене", – сказав Трамп.

Він також не виключив можливого втручання США у нинішній ізраїльсько-іранський конфлікт, не уточнивши, за яких умов і в якому форматі це може статись.

Що передувало: 14 червня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка стосувалась переважно ескалації між Іраном та Ізраїлем, але також торкнулася України.

РЕКЛАМА:

Сам Трамп раніше говорив, що "багато робить" для укладання мирної угоди між Тегераном та Єрусалимом.

Тим часом сам Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.