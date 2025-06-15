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Трамп не против, чтобы преступник Путин был посредником между Израилем и Ираном

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 17:55
Трамп не против, чтобы преступник Путин был посредником между Израилем и Ираном
Дональд Трамп, фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что "был бы открыт" к участию военного преступника, правителя РФ Владимира Путина в посреднических усилиях между Израилем и Ираном.

Источник: Трамп в комментарии ABC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Американский президент сказал, что "был бы открыт" к возможному посредничеству хозяина Кремля в конфликте между Израилем и Ираном, добавив, что сам Путин "готов" к этому.

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"Он звонил мне по этому вопросу. Мы долго разговаривали об этом. Мы говорили об этом больше, чем о его ситуации (предположительно, войне России против Украины, – ред.). Я верю, что этот вопрос будет решен", – сказал Трамп.

Он также не исключил возможного вмешательства США в нынешний израильско-иранский конфликт, не уточнив, при каких условиях и в каком формате это может произойти.

Что предшествовало: 14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор, который касался преимущественно эскалации между Ираном и Израилем, также речь шла о войне в Украине.

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Сам Трамп ранее говорил, что "много делает" для заключения мирного соглашения между Тегераном и Иерусалимом.

Между тем сам Иран отверг возможность продолжения переговоров с США по своей ядерной программе, ссылаясь на поддержку американцами Израиля.

ТрампПутинИзраильИран
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