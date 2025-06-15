Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення

Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії оголосило про страту відомого саудівського журналіста Туркі аль-Джассера, який провів сім років у в’язниці за звинуваченнями у державній зраді, співпраці з іноземними структурами, фінансуванні тероризму та загрозі національній безпеці та єдності.

Джерело: повідомлення Комітету захисту журналістів (CPJ)

Деталі: Аль-Джассера заарештували у 2018 році. Саудівська влада підозрювала, що він стояв за обліковим записом у соцмережі X (тоді Twitter), який публікував звинувачення у корупції в королівській родині.

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Саудівських чиновників звинувачували у стеженні за користувачами X і журналістами, зокрема за колумністом Washington Post Джамалем Хашоггі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року.

Аль-Джассер був відомим саудівським журналістом, який писав на чутливі теми, зокрема про права жінок, Арабську весну та корупцію. Він співпрацював із нині закритою газетою Al-Taqrir та вів особистий блог у 2013–2015 роках.

Під час ув’язнення журналіста утримували, позбавивши доступу до адвоката та родини. За повідомленнями, він зазнав численних форм фізичних і психологічних тортур.

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Програмний директор Комітету захисту журналістів Карлос Мартінес де ла Серна засудив страту журналіста, підкресливши, що безкарність після вбивства колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі у 2018 році створила умови для подальших переслідувань журналістів у королівстві.

Пряма мова Мартінеса де ла Серна: "Міжнародна спільнота, не забезпечивши справедливості у справі Хашоггі, зрадила не лише одного журналіста. Це лише зміцнило впевненість фактичного правителя - кронпринца Мухаммеда бін Салмана - у тому, що він може й надалі переслідувати вільну пресу".

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