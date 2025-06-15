Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення

Ольга КацімонНеділя, 15 червня 2025, 18:15
Саудівська Аравія стратила журналіста після 7 років ув’язнення
Туркі аль-Джассер/фото з відкритих джерел

Міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії оголосило про страту відомого саудівського журналіста Туркі аль-Джассера, який провів сім років у в’язниці за звинуваченнями у державній зраді, співпраці з іноземними структурами, фінансуванні тероризму та загрозі національній безпеці та єдності.

Джерело: повідомлення Комітету захисту журналістів (CPJ)

Деталі: Аль-Джассера заарештували у 2018 році. Саудівська влада підозрювала, що він стояв за обліковим записом у соцмережі X (тоді Twitter), який публікував звинувачення у корупції в королівській родині.

Реклама:

Саудівських чиновників звинувачували у стеженні за користувачами X і журналістами, зокрема за колумністом Washington Post Джамалем Хашоггі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року.

Аль-Джассер був відомим саудівським журналістом, який писав на чутливі теми, зокрема про права жінок, Арабську весну та корупцію. Він співпрацював із нині закритою газетою Al-Taqrir та вів особистий блог у 2013–2015 роках.

Під час ув’язнення журналіста утримували, позбавивши доступу до адвоката та родини. За повідомленнями, він зазнав численних форм фізичних і психологічних тортур.

РЕКЛАМА:

Програмний директор Комітету захисту журналістів Карлос Мартінес де ла Серна засудив страту журналіста, підкресливши, що безкарність після вбивства колумніста Washington Post Джамаля Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі у 2018 році створила умови для подальших переслідувань журналістів у королівстві.

Пряма мова Мартінеса де ла Серна: "Міжнародна спільнота, не забезпечивши справедливості у справі Хашоггі, зрадила не лише одного журналіста. Це лише зміцнило впевненість фактичного правителя - кронпринца Мухаммеда бін Салмана - у тому, що він може й надалі переслідувати вільну пресу".

Передісторія:

  • За даними Комітету захисту журналістів у 2024 році Саудівська Аравія стратила 330 осіб - майже вдвічі більше, ніж у 2023 році, що стало найвищим показником за десятиліття. Від початку 2025 року вже здійснено понад 100 страт.
  • Згідно з розсекреченим звітом американської розвідки, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бен Салман схвалив вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в 2018 році.

Саудівська Аравіявбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
відеоІзраїльські ракети влучили по будівлі іранського телебачення під час ефіру
Зеленський в Австрії підняв питання українських олігархів-втікачів та їхніх активів
"Процедура буде болючою": лікар розповів, як з тіла військового видалятимуть напис "Слава России"
ОновленоЗеленський розпочав візит до Австрії
ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7 – джерела
Усі новини...
Саудівська Аравія
Трамп прибув у Саудівську Аравію
Перед візитом Трампа США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд
Bloomberg: Саудівська Аравія та Катар виплатять борг Сирії Світовому банку
Останні новини
03:46
Ворожа атака БпЛА на Київщину: поранена жінка, є пошкодження
03:20
Трамп достроково покидає саміт G7 – Білий дім
02:58
Під час ворожої атаки в Києві помер громадянин США – Кличко
02:26
оновленоЧерез ворожу атаку на підприємствах в Запоріжжі виникли пожежі – ОВА
02:12
Трамп заявив, що відкладає санкції проти РФ, бо чекає "мирну угоду"
01:32
По всій Україні – повітряна тривога через ракетну небезпеку
00:44
оновленоМасована атака БпЛА на Київ: понад 10 потерпілих
00:34
Повітряні сили: Росія підняла в небо два Ту-95МС з "Оленьї"
00:18
Ворог просунувся на Донеччині та Сумщині – DeepState
23:56
Данія розгорнула морські дрони для патрулювання Балтійського та Північного морів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: