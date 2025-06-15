Саудовская Аравия казнила журналиста после 7 лет заключения

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило о казни известного саудовского журналиста Турки аль-Джассера, который провёл семь лет в тюрьме по обвинениям в государственной измене, сотрудничестве с иностранными структурами, финансировании терроризма и угрозе национальной безопасности и единству.

Источник: сообщение Комитета по защите журналистов (CPJ)

Подробности: Аль-Джассера арестовали в 2018 году. Саудовские власти подозревали, что он стоял за аккаунтом в соцсети X (ранее Twitter), который публиковал обвинения в коррупции в адрес членов королевской семьи.

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Саудовских чиновников обвиняли в слежке за пользователями X и журналистами, в частности за колумнистом Washington Post Джамалем Хашогги, убитым в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года.

Аль-Джассер был известным саудовским журналистом, писавшим на чувствительные темы — в том числе о правах женщин, Арабской весне и коррупции. Он сотрудничал с ныне закрытой газетой Al-Taqrir и вёл личный блог в 2013–2015 годах.

Во время заключения журналиста лишили доступа к адвокату и семье. По сообщениям, он подвергался множественным формам физического и психологического насилия.

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Директор программ Комитета по защите журналистов Карлос Мартинес де ла Серна осудил казнь журналиста, подчеркнув, что безнаказанность после убийства Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году создала условия для дальнейших репрессий против прессы в королевстве.

Прямая речь Мартинеса де ла Серна: "Международное сообщество, не добившись справедливости в деле Хашогги, предало не только одного журналиста. Это лишь укрепило уверенность фактического правителя - кронпринца Мухаммеда бин Салмана - в том, что он может и дальше преследовать свободную прессу".

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